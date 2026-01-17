La Verde siente el respaldo total de Tarija a menos de 24 horas del duelo con Panamá

A menos de un día para el amistoso frente a Panamá, la selección boliviana recibe el apoyo masivo del pueblo tarijeño, que agotó la taquilla y se volcó a mostrar su respaldo desde la llegada del equipo al departamento.

Los jugadores de la Verde se sienten motivados por el aliento que han recibido desde el primer momento que pisaron suelo chapaco, lo que les da un plus anímico de cara al partido programado para este domingo en Tarija, a partir de las 17:00.

Fernando Nava, volante de la selección nacional, aseguró que ese apoyo y cariño representan un impulso importante para el equipo en el amistoso ante Panamá.

“Es felicidad cumplir un sueño de niño de poder jugar con tanta gente, con tanta afición que te apoya. Tanto yo como mis compañeros estamos felices con eso”, afirmó el futbolista.

La expectativa crece en el ambiente, mientras la Verde se prepara para enfrentar a Panamá en el estadio IV Centenario, en un duelo que servirá como preparación para los compromisos que se avecinan en el camino al repechaje.

