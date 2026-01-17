Las autoridades de la provincia de Neuquén mantienen activa la búsqueda de Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista argentino Marcos Acuña, quien fue reportada como desaparecida desde el viernes en la ciudad de Zapala. La situación generó preocupación tanto en su familia como en la comunidad local.

Fabiana, de 42 años, fue vista por última vez en inmediaciones de la calle Antártida Argentina, en el sector donde reside. Desde entonces, efectivos policiales y vecinos se sumaron a las tareas de búsqueda para dar con su paradero.

La madre de Fabiana confirmó que su hija padece esquizofrenia, lo que incrementa la urgencia del operativo. En declaraciones a medios locales, expresó su angustia por no tener noticias sobre su paradero desde el día de su desaparición.

Según la descripción oficial, Fabiana es de tez trigueña, tiene cabello castaño, ojos oscuros y contextura delgada. Al momento de ser vista por última vez vestía un gorro negro, una campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosadas.

La familia solicitó colaboración a la población y pidió que cualquier información sea comunicada a la comisaría más cercana o al número de emergencias 101, con el objetivo de aportar datos que permitan localizarla lo antes posible.

Mira la programación en Red Uno Play