Selección de Panamá escoltada por la policía en su arribo a Tarija

Hubo un gran despliegue policial en el recibimiento del seleccionado panameño en tierras chapacas. 

Martin Suarez Vargas

18/01/2026 11:13

Foto: Policía Boliviana de Tarija.
Tarija.

La Policía boliviana de Tarija realizó un gran despliegue de efectivos en el recibimiento del seleccionado panameño de fútbol durante su arribo a suelo chapaco, y los escoltó durante todo el trayecto hasta llegar a su hotel de concentración.

La noche del sábado, la selección de Panamá arribó a Tarija, donde la Policía boliviana los esperó con un gran contingente que, después de recibirlos, los acompañó a ambos lados del transporte, adelante y atrás, hasta llegar a su hotel de concentración, de acuerdo con el informe publicado en las páginas de redes sociales del verde olivo de ese departamento.

La selección boliviana de fútbol enfrentará hoy domingo a Panamá desde las 17:00 en un partido amistoso que se disputará en el estadio IV Centenario de Tarija.

