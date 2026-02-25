Recuperan inmueble municipal deteriorado y sin mantenimiento en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba recuperó este miércoles un parque y un centro cultural municipal que se encontraban abandonados y eran utilizados como vivienda en la OTB Libertador, en el Distrito 6.

El subalcalde de la comuna Valle Hermoso informó que el inmueble estaba en manos de particulares, pese a ser de propiedad municipal.

“Nos hemos encontrado con un centro cultural que básicamente estaba ocupado por familias. Es un bien del Municipio y debe estar abierto al público, no solo para unos cuantos”, señaló.

La intervención se realizó en coordinación con la Policía, Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Unidad de Adultos Mayores, con el fin de resguardar los derechos de las personas que habitaban el lugar y recuperar el predio de forma legal.

El subalcalde dijo que el espacio presentaba un marcado deterioro porque no contaba con mantenimiento, tenía vidrios rotos, puertas en mal estado y signos de abandono. “Esto amerita una intervención para su refacción y puesta en valor”, indicó.

Explicó que ahora el inmueble pasa nuevamente a tuición del municipio y que se prevé realizar trabajos de mantenimiento para reactivar actividades culturales y comunitarias a puertas abiertas.

Asimismo, anunció que se dará parte a las instancias correspondientes para establecer si existen responsabilidades legales o administrativas por la ocupación.

Algunos vecinos de la OTB Libertador expresaron su preocupación, señalando que en reiteradas reuniones solicitaron la recuperación del predio e indicaron que el lugar era frecuentado por personas que consumían bebidas alcohólicas y presuntamente sustancias controladas, lo que generaba inseguridad en la zona.

La Alcaldía anunció que el objetivo es devolver estos espacios públicos a la comunidad y garantizar su uso adecuado en beneficio de los vecinos.

