Inter de Messi se consagra campeón de la MLS, tras ganar al Vancouver de Müller

Inter Miami escribió una página histórica este domingo al coronarse campeón de la Major League Soccer por primera vez en su historia. El equipo de Florida superó 3-1 al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium, gracias a un gol en propia puerta de Édier Ocampo y los tantos de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. Lionel Messi tuvo un papel clave en los momentos decisivos, registrando dos asistencias para los goles que definieron el partido.

El encuentro no comenzó favorablemente para las Garzas, con un primer tiempo donde Messi no tuvo incidencia directa, pero en la segunda parte logró recuperar balones en momentos críticos y brindar pases que marcaron la diferencia. La Pulga asistió primero a De Paul para el 2-1 y, ya en tiempo de adición, le entregó el pase a Allende para cerrar el 3-1 final. Además, el astro argentino soportó la dureza del juego rival, recibiendo una fuerte patada de Andrés Cubas.

Por su parte, Javier Mascherano celebró su primer título como entrenador oficial, guiando a un plantel cargado de argentinos que mostró gran rendimiento durante toda la temporada. Entre los protagonistas estuvieron los arqueros Rocco Ríos Novo y Oscar Ustari; los defensores Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt; los volantes Baltasar Rodríguez y Rodrigo De Paul; y los delanteros Tadeo Allende y Mateo Silvetti.

Este título representa el cuarto trofeo de Messi desde su llegada a la franquicia de Florida, sumando la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y la Conferencia Este, aunque este último no se considera oficial. Inter Miami cerró así una temporada histórica, con un equipo que supo sobreponerse a los momentos difíciles y lograr el éxito en casa ante su público.

