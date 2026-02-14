“Mi Carnaval”: la app que te guía por Oruro sin Internet

Si visitas Oruro durante estas fiestas, ahora puedes organizar tu recorrido sin perderte nada gracias a la aplicación oficial “Mi Carnaval”, desarrollada por la empresa estatal Mi Teleférico en coordinación con el Viceministerio de Culturas y Folklore.

La plataforma ya supera el millar de descargas y se ha convertido en una aliada clave para turistas y visitantes, ya que funciona incluso sin conexión a Internet.

Turismo, cultura y sabor en un solo lugar

Entre las opciones destacadas en la aplicación se encuentran:

Los arenales de San Pedro

Las aguas termales de Obrajes

Los tradicionales chorizos de La Ranchería

28 restaurantes certificados

Rutas de fraternidades

Servicios higiénicos

Pasos peatonales habilitados

Programa oficial del Carnaval

Todo en una sola herramienta digital.

Descarga gratuita y sin consumo de datos

“Mi Carnaval” está disponible sin costo en:

Google Play

App Store

Su principal ventaja es que permite acceder a la información incluso cuando no hay señal, algo fundamental durante los días de mayor afluencia.

“Tecnología al servicio de nuestra identidad”

El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas, destacó el impacto cultural de esta iniciativa.

“Mi Carnaval es una muestra concreta de cómo la tecnología puede ponerse al servicio de nuestra identidad cultural. Apostamos por herramientas que informen y revaloricen nuestras tradiciones”, afirmó.

Una experiencia completa para vivir el Carnaval

La aplicación busca fortalecer el turismo cultural, facilitar la movilidad y promover la gastronomía local, convirtiéndose en una guía imprescindible para quienes llegan a vivir la fiesta más importante del país.

Con “Mi Carnaval”, el visitante no solo se orienta: vive Oruro con información, seguridad y sabor.

Mira la programación en Red Uno Play