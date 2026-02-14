Mojados hasta en los autos: así arrancó el Carnaval en Sucre

El inicio del Carnaval en Sucre se vive con alegría, música y juegos tradicionales. Grupos de jóvenes se reúnen en diferentes puntos de la ciudad para compartir momentos de diversión con globos con agua, espumas y chisquetes.

Durante la jornada, se observó que algunas personas incluso mojan a los ocupantes de vehículos, respetando únicamente al conductor, como parte de las tradicionales bromas carnavaleras.

Juegos tradicionales con límites

A pesar del ambiente festivo, las autoridades recordaron que el uso del agua está regulado a nivel nacional.

El Gobierno restringió el uso inapropiado del agua potable durante el Carnaval 2026 en todo el país, con el objetivo de preservar este recurso esencial.

Prohibición nacional contra el desperdicio de agua

El Ministerio de Desarrollo Productivo emitió la Resolución Ministerial N° 075/2026, que prohíbe el desperdicio de agua potable para consumo humano durante las festividades.

La norma será aplicada con apoyo de:

Gobernaciones

Alcaldías

EPSAS

Autoridad del Agua

La viceministra de Recursos Hídricos, Viviana Mariscal, exhortó a la población a asumir una actitud responsable con el uso del recurso hídrico.

Restricciones en el Carnaval de Antaño

El Concejo Municipal de Sucre prohibió el uso de agua durante el Carnaval de Antaño, celebrado este fin de semana.

La medida impide:

Uso de globos con agua

Baldes

Mangueras

Otros recipientes similares

Además, se advirtió que el uso de globos congelados está totalmente prohibido y que, en caso de provocar lesiones, podría derivar en procesos penales.

Juego permitido desde el 14 de febrero

Las autoridades municipales aclararon que el juego con agua sí estará permitido desde el 14 de febrero, durante los días centrales del Carnaval, pero únicamente en:

Espacios autorizados

Recorridos establecidos

Comparsas, pandillas o clubes acreditados

Fuera de estas áreas, se aplicarán sanciones económicas.

Llamado al festejo responsable

Mientras continúan las celebraciones en distintas regiones de Bolivia, las autoridades reiteraron que los festejos deben realizarse:

Sin derroche de agua

Con respeto a las normas

Priorizando el cuidado de un recurso estratégico

