Carnaval 2026

La historia de Rodrigo Paz en el Carnaval de Oruro que conmueve a Bolivia

Mucho antes de llegar al poder, el hoy mandatario recorrió durante más de 15 años las calles de Oruro como bailarín devoto, cumpliendo promesas a la Virgen del Socavón.

Silvia Sanchez

14/02/2026 16:26

La historia que conmueve de Rodrigo Paz en el Carnaval de Oruro . Foto extraída de ABI.
Oruro, Bolivia

Mucho antes de asumir la Presidencia, Rodrigo Paz Pereira ya vibraba al ritmo del folclore boliviano en el corazón del Carnaval. Durante más de una década y media, el hoy mandatario participó activamente como bailarín en la Entrada del Carnaval de Oruro, vistiendo trajes bordados y botas con cascabeles.

Su danza principal fueron los caporales, integrando durante años la fraternidad Caporales San Simón, donde combinó fe, disciplina y pasión por la tradición.

Fe, juventud y promesas al Socavón

Como miles de devotos, Paz participaba en la peregrinación cumpliendo promesas ante el Santuario del Socavón, epicentro espiritual del Carnaval.

Su presencia no era ocasional: fue constante, marcada por la devoción y el compromiso con una de las fiestas más importantes del país.

Hoy, el presidente acompaña la celebración desde las graderías, junto a su esposa y autoridades, sin perder el vínculo emocional con la festividad.

La historia que conmueve de Rodrigo Paz en el Carnaval de Oruro . Foto APG.

“En los años 90 entrábamos por la Bolívar…”

Durante su reciente arribo al Carnaval, el mandatario evocó con nostalgia sus años juveniles.

“En los años 90 entrabas por la Bolívar…”, recordó, aludiendo al antiguo recorrido por la Avenida Bolívar de Oruro, antes de las modificaciones urbanas.

El recuerdo refleja no solo el paso del tiempo, sino también su historia personal ligada a la fiesta.

La historia que conmueve de Rodrigo Paz en el Carnaval de Oruro . Foto APG.

Caporales, energía y tradición

El presidente se destacó principalmente en la danza de los Caporales, una de las más enérgicas del folclore boliviano, caracterizada por:

  •  Saltos vigorosos
  •  Botines con cascabeles
  •  Presencia escénica
  •  Disciplina física

Además, expresó su cercanía con la Morenada, otra danza profundamente vinculada a la devoción religiosa.

Una fotografía junto a su bloque en San Simón da testimonio de aquellos años de entrega y pasión.

Una lesión que lo alejó temporalmente del baile

Paz reveló que desde el año pasado arrastra una lesión en la rodilla que le impide participar plenamente en la Entrada.

Pese a ello, aseguró que su compromiso sigue intacto y expresó su deseo de recuperarse para volver a bailar el próximo año.

“Quiero volver”, dejó entrever, reafirmando su conexión con la fiesta.

Una historia que trasciende la política

La relación del presidente con el Carnaval de Oruro no es reciente ni protocolar. Es una historia construida desde la juventud, la fe y la tradición.

Durante más de 15 años, Rodrigo Paz fue parte activa de una celebración que hoy proyecta la identidad boliviana al mundo.

Su recorrido personal refleja cómo el Carnaval une generaciones, creencias y sueños, convirtiéndose en un símbolo vivo de la cultura nacional.

CON INFORMACIÓN DE ABI.

Comentarios

