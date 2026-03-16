“Quiero ver a mis hijos crecer”: padre con cáncer necesita ayuda para una cirugía

Una familia cruceña atraviesa un momento difícil y pide la solidaridad de la población. Elving Ortiz, de 31 años, padre de tres niños, lucha contra un cáncer de lengua y necesita viajar a Brasil para someterse a una cirugía urgente que podría mejorar su estado de salud.

Su esposa, Brenda, explicó que la enfermedad fue detectada hace aproximadamente un año y medio y desde entonces el paciente ha pasado por distintos tratamientos. Sin embargo, la enfermedad continúa avanzando.

“Él atraviesa este cáncer bucal hace ya un año y medio. Lamentablemente esta enfermedad ha llegado a nuestra familia y pedimos la colaboración de toda la población, de la gente de buen corazón que nos pueda ayudar”, expresó.

Según relató, Ortiz ha sido internado en varias oportunidades y recibió quimioterapia y radioterapia, pero los resultados no han sido los esperados.

“Al comienzo de la enfermedad estaba con mucha hemorragia y varias veces ha sido internado en el oncológico. Ha tenido quimioterapia y radioterapia, pero lamentablemente la enfermedad ha seguido avanzando”, contó.

La familia ahora busca reunir recursos para que el paciente pueda viajar a Brasil, donde esperan que reciba un tratamiento adecuado. Los gastos médicos son elevados y cada sesión representa un fuerte impacto económico.

“Arriba de los 5 mil bolivianos cuesta cada quimioterapia y ahora necesitamos para los pasajes, los gastos y la estadía allá en Brasil”, explicó Brenda.

Ortiz era el principal sustento de su hogar y trabajaba como taxista para mantener a su familia. “Él era el único sustento de mi familia, trabajaba de taxi hasta largas horas de la noche”, indicó su esposa.

El propio paciente también pidió ayuda para continuar luchando contra la enfermedad y poder seguir junto a sus hijos. “Quiero pedir que puedan colaborar, por favor, para poder hacer otro tratamiento allá en Brasil”, manifestó.

Las personas que deseen colaborar con esta familia pueden comunicarse al número 75313675, donde recibirán información sobre cómo brindar ayuda.

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