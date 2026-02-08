¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este domingo 8 de febrero en Bolivia

El mercado cambiario paralelo en Bolivia presentó ligeras variaciones durante la jornada de este domingo 8 de febrero de 2026, aunque se mantuvo prácticamente estable a lo largo del día, sin registrar un alza sostenida en la cotización del dólar.

En horas de la mañana la divisa estadounidense se cotizaba en Bs 9,18 para la compra y Bs 9,20 para la venta. Durante la tarde, el tipo de cambio mostró un leve ajuste y se situó en Bs 9,18 para la compra y Bs 9,16 para la venta, manteniéndose dentro del mismo rango.

Al cierre de la noche, según el portal especializado dolarboliviahoy.com, la cotización volvió a moverse mínimamente y quedó en Bs 9,20 para la compra y Bs 9,18 para la venta, reflejando una jornada marcada por fluctuaciones leves y sin cambios bruscos.

Por su parte, el sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos en base a operaciones de calle, reportó un cierre similar, con el dólar paralelo en Bs 9,21 para la compra y Bs 9,19 para la venta.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto condicionado por la oferta y la demanda diaria de la divisa.

