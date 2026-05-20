Largas filas y venta nocturna de pollo reflejan el desabastecimiento en La Paz

La crisis de abastecimiento continúa golpeando a las familias paceñas. La noche de este martes y la madrugada del miércoles, decenas de personas realizaron largas filas en la zona Garita de Lima para comprar pollo, producto que llegó cerca de las 23:00 en camiones distribuidores.

Las imágenes muestran extensas filas de amas de casa y vecinos que aguardaron durante varias horas para adquirir el alimento, en medio de la preocupación por la escasez y el incremento de precios en los mercados de la ciudad.

Según relataron las compradoras, el precio del pollo oscilaba entre Bs 85 y Bs 95, dependiendo del peso del producto, mientras que en algunos casos el kilo llegó hasta los Bs 45.

“Sí logramos comprar pollito, solo están vendiendo un pollo por persona”, relató una de las vecinas tras conseguir el producto.

Las familias señalaron que el alimento adquirido apenas alcanzará para uno o dos días, mientras esperan que la situación pueda normalizarse y que los precios vuelvan a estabilizarse.

“Ojalá todas las cosas se solucionen para que podamos comer y estar tranquilos”, expresó otra de las compradoras afectadas por el desabastecimiento.

La situación ocurre en medio de bloqueos y conflictos que afectan el ingreso de productos a la sede de gobierno, provocando dificultades en el suministro de alimentos, combustibles y otros productos básicos en distintos mercados de La Paz y El Alto.

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