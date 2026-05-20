Rodrigo Paz cuestiona a Evo Morales: “Desvaría y no tiene raíces democráticas”

El presidente Rodrigo Paz cuestionó duramente al expresidente Evo Morales y afirmó que sus declaraciones contra Argentina no representan la posición del Gobierno boliviano ni del pueblo boliviano.

“Evo Morales desvaría, desvaría. Un día le sube la temperatura y declara una cosa, hoy día le baja la temperatura y declara otra”, manifestó Paz.

El mandatario sostuvo que Argentina no merece agresiones, principalmente por la ayuda humanitaria brindada en medio de la crisis que atraviesa Bolivia.

“A la Argentina no se merece esa agresión, porque la conducta ha sido de ayuda humanitaria. Creo que en estos momentos el pueblo alteño, La Paz y Bolivia agradecen profundamente”, señaló.

Paz afirmó que no pedirá disculpas por las declaraciones de Morales, al considerar que se trata de expresiones de un exmandatario que, según dijo, nunca asumió la democracia como un valor propio.

“No voy a pedir disculpas por las declaraciones de un expresidente que nunca asumió la democracia como suya, sino como una vía de control a través de un partido, del Gobierno, del Estado y de la sociedad boliviana”, sostuvo.

En esa línea, el jefe de Estado fue más allá y aseguró que Morales no tendría una conducta democrática.

“Evo Morales no tiene raíces democráticas, tiene otro tipo de conducta”, afirmó.

El presidente también destacó que Bolivia mantiene una relación positiva con sus países vecinos y remarcó los vínculos con Paraguay, Chile, Brasil y Argentina.

Paz aseguró que existe una “excepcional relación” con el presidente de Paraguay y también mencionó el trabajo que se desarrolla con el presidente de Chile, especialmente en temas comerciales para potenciar el occidente boliviano hacia el Pacífico.

Asimismo, destacó la importancia de la relación con Brasil, país con el que Bolivia comparte más de 3.400 kilómetros de frontera.

“Con el presidente Lula tenemos una relación extraordinaria”, indicó.

Respecto a Argentina, Paz resaltó los lazos históricos, culturales y territoriales que unen al sur de Bolivia con el norte argentino, especialmente con Salta y Jujuy.

“No se olvide que yo vengo del sur de la patria, Tarija. Con Salta y Jujuy somos hermanos; nacemos antes de que naciera Argentina y naciera Bolivia, ya Salta, Jujuy y Tarija existían”, expresó.

Finalmente, el mandatario aseguró que Bolivia mantiene una relación estrecha, de respeto, cariño y cooperación con Argentina y con el presidente Javier Milei.

“Hay una relación muy estrecha, de respeto, de cariño y de mutua cooperación con Argentina y con el presidente Milei”, concluyó.

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