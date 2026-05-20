La tensión diplomática entre Bolivia y Colombia continúa luego de que el Gobierno boliviano declarara persona non grata a la embajadora colombiana Elizabeth García, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la crisis política y social que atraviesa el país.

Según informó el periodista del canal RCN, Alejandro Villegas, desde Colombia, la diplomática se reunirá con la Cancillería de su país para analizar las acciones que asumirá Bogotá frente a la decisión boliviana. Analistas consideran que, pese al malestar generado en La Paz por lo que califican como una “injerencia” en asuntos internos, aún existe la posibilidad de abrir canales de diálogo entre ambos gobiernos.

Desde Colombia señalaron que García cumplirá el protocolo diplomático correspondiente tras su llegada a Bogotá y no descartan que, en las próximas semanas, se retome el contacto bilateral a través de las cancillerías.

Tensión entre Bolivia y Colombia

Por su parte, el canciller boliviano Fernando Aramayo explicó que la expulsión responde a las declaraciones del mandatario colombiano, a quien acusó de emitir “juicios de valor” y desinformar sobre la situación en Bolivia.

“Según corresponde a la diplomacia, se decidió declarar persona non grata a la embajadora, lo cual no significa una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia”, afirmó la autoridad.

Aramayo también cuestionó la postura de Petro respecto al expresidente Evo Morales y pidió que el mandatario colombiano se pronuncie sobre las denuncias de presunta pedofilia que involucran al exmandatario boliviano.

“Que venga él, que se ofrezca como mediador, que facilite la salida del Chapare del expresidente Morales y que lo ponga frente a los fueros de la justicia boliviana”, declaró el canciller.

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