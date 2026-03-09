Petróleo supera los $us 100 y analista alerta impacto en Bolivia

La escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Hormuz han encendido las alertas sobre una posible crisis energética global que podría tener efectos directos en Bolivia, especialmente en el precio de los combustibles, la inflación y la estabilidad económica.

El experto en Energía, Francesco Zaratti, advirtió que el escenario actual podría incluso superar la crisis energética registrada entre 2008 y 2022.

“¿Estaremos ante una crisis energética similar al año 2008-2022 o incluso más profunda? Yo creo que incluso peor. A escala mundial el problema, se está volviendo muy grave”, afirmó.

Según explicó, el conflicto que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán ha provocado el cierre del Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. Por esa vía transita cerca del 20% del petróleo que se dirige principalmente a países del Asia como Japón, China, India y Corea del Sur.

El analista detalló que la mayoría de los países cuentan con reservas estratégicas de hidrocarburos para enfrentar emergencias, pero estas solo permiten cubrir el suministro durante un periodo limitado.

“Todos los países, excepto Bolivia, tienen reservas estratégicas de petróleo que pueden cubrir seis u ocho meses, pero no más”, explicó.

En ese contexto, las principales economías del mundo tendrían que buscar nuevos proveedores de crudo, lo que presionaría al alza el precio internacional del petróleo. “El hecho de que China, Japón, Corea e India no puedan acceder al suministro del Medio Oriente hace que el petróleo en general suba. Estamos ya por arriba de los 100 dólares”, indicó.

Para Zaratti, esta situación podría complicar aún más la política de abastecimiento a los combustibles en Bolivia.

“El verdadero saboteador es el contexto internacional. En el momento en que Israel y Estados Unidos empezaron a atacar a Irán han hecho un acto de sabotaje a la economía de países pobres como Bolivia”, sostuvo.

El experto explicó que el Gobierno tendrá que enfrentar una difícil decisión: incrementar la subvención a los combustibles o nivelar los precios internos con el mercado internacional.

“La alternativa es incrementar los precios o incrementar la subvención. En ambos casos el país pierde”, afirmó.

Asimismo, advirtió que el encarecimiento del petróleo impactará en otros sectores de la economía, como la producción de alimentos, el transporte y la actividad agrícola.

También señaló que el aumento del costo de los combustibles implicará una mayor demanda de dólares para la importación de diésel y gasolina, lo que podría generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio y las reservas internacionales.

Frente a este panorama, Zaratti insistió en la necesidad de avanzar hacia una transición energética en Bolivia para reducir la dependencia de los hidrocarburos importados.

