Más de 40 denuncias por cobros irregulares durante las inscripciones escolares en Santa Cruz

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz confirmó la recepción de más de 40 denuncias formales por cobros irregulares y otras irregularidades durante el proceso de inscripciones escolares en distintas unidades educativas del departamento.

El director departamental de Educación, Nelson Alcócer, informó que hasta el segundo día de inscripciones se registraron más de 20 denuncias confirmadas, principalmente por exigencia de pagos indebidos, problemas con cupos y condicionamientos para la inscripción.

“Sí hemos recibido bastantes denuncias hasta el día de ayer. Hoy seguimos recepcionando y ya hemos desplegado todo un equipo para verificar estas irregularidades”, señaló Alcócer.

La autoridad explicó que Santa Cruz enfrenta cada año dificultades durante este periodo debido a su condición de departamento receptor del fenómeno migratorio, lo que genera presión por cupos y aglomeraciones en los establecimientos educativos.

“Siempre año tras año vamos a tener dificultades, aglomeraciones y el tema de cupos, especialmente en Santa Cruz”, indicó.

Alcócer recordó que los estudiantes antiguos no deben realizar ningún trámite adicional, ya que su continuidad es automática, aunque muchos padres acuden por temor a perder el cupo.

Respecto a los cobros, el director fue enfático al señalar que está prohibido exigir cualquier pago durante la etapa de inscripción, así como condicionar la matrícula a aportes económicos.

“En época de inscripciones está totalmente prohibido realizar cobros. No puede ser una condicionante para inscribir a un estudiante”, afirmó.

Indicó que los llamados aportes voluntarios solo pueden realizarse posteriormente, siempre que hayan sido consensuados con los padres de familia y aprobados mediante un POA.

“Tiene que ser un aporte estrictamente consensuado, aprobado en asamblea y destinado solo a infraestructura o equipamiento. No está permitido para festejos o agasajos”, aclaró.

Asimismo, remarcó que ningún funcionario del sistema educativo está autorizado a cobrar dinero. “Ningún director, maestro, portero o secretaria puede cobrar ni un boliviano. El que lo haga será sancionado de acuerdo a normativa”, enfatizó.

En relación con las denuncias por exigencia de promedios académicos o recomendaciones para la inscripción, Alcócer aseguró que estas prácticas están totalmente prohibidas.

La autoridad reconoció que persisten deficiencias en infraestructura e ítems en varias unidades educativas del departamento, aunque aseguró que se realiza una distribución priorizada de recursos.

