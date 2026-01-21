Denuncian cobros de hasta Bs. 1.000 y adelantos forzosos en las inscripciones escolares

El segundo día de inscripciones escolares en Santa Cruz se ha visto empañado por una ola de indignación de los padres de familia. Las denuncias apuntan a cobros excesivos y la exigencia de pagos adelantados en diversas unidades educativas de la región.

En algunos colegios, las madres de familia alertaron sobre un incremento drástico en los aportes requeridos para el ingreso.

“Se han subido los aportes a Bs. 200 y la condicionante para recibir a alumnos nuevos con un valor de Bs. 400”, denunció una de las afectadas.

La situación se agrava en el nivel inicial, donde los costos reportados superan las posibilidades económicas de muchos hogares bolivianos.

Otra madre aseguró que “ya están inscribiendo a niños en Nidito con la mensualidad de Bs. 1.000”, sin considerar descuentos para hermanos.

Ante el aumento de quejas, Nelson Alcocer, director de Educación de Santa Cruz, confirmó que ya existen más de diez denuncias formales bajo investigación. “Aquellas unidades que sin justificación alguna estén realizando cobros excesivos serán sancionadas”, enfatizó la autoridad educativa.

La Defensoría del Pueblo también intervino en los operativos para garantizar que el derecho a la educación no se vea condicionado por factores económicos. “Nuestra presencia obedecerá a que no se realicen estos cobros y que los estudiantes puedan acceder de manera oportuna”, declaró su vocera.

