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Policial

Policía confirma que pastor evangélico perdió la vida por una bala perdida en el Trópico

La Felcc informó que el ataque iba dirigido contra un tercero que resultó ileso. Los delincuentes dispararon "de manera dolosa" e impactaron accidentalmente a la víctima que vendía café en la acera de su casa.

Milen Saavedra

30/03/2026 23:46

Policía confirma que pastor evangélico perdió la vida por una bala perdida en el Trópico
Cochabamba, Bolivia

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El coronel Rolando Vera, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), confirmó que el pastor evangélico fallecido en el municipio de Entre Ríos (Bulo Bulo) fue víctima de una bala perdida.

El trágico incidente ocurrió mientras el hombre se encontraba sentado en la acera de su domicilio, donde se dedicaba a vender capuchino. Según las investigaciones, un grupo de delincuentes descendió de un vehículo y abrió fuego contra un sujeto identificado como L. F. R., quien era el verdadero objetivo. El hombre perseguido logró escapar ileso, pero uno de los proyectiles impactó en la cabeza del pastor, terminando con su vida de forma instantánea.

Sin vínculos criminales

La policía enfatizó que el fallecido no tenía relación alguna con el altercado ni con los involucrados.

"Esta persona no tenía nada que ver. Los proyectiles disparados contra la presunta víctima lograron impactar con este ciudadano que simplemente estaba en su acera. Hemos verificado que el señor L.F.R. (el objetivo del ataque) tampoco tiene antecedentes delictivos, por lo que se sigue investigando el móvil del intento de asesinato", explicó Vera.

Escena alterada y falta de cooperación

La investigación enfrenta obstáculos debido a la actitud de los residentes de la zona. El jefe policial lamentó que, al llegar al lugar, los efectivos constataron que la escena del crimen fue totalmente alterada, presumiblemente por los propios vecinos.

Además, se informó que los dueños de viviendas aledañas se han rehusado a entregar voluntariamente las imágenes de sus cámaras de seguridad. Ante esta situación, la FELCC está a la espera de requerimientos fiscales para obligar a la entrega de los videos que permitan identificar el vehículo y a los delincuentes que se dieron a la fuga.

 

 

 

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