Secuestro en el Trópico: La víctima tiene antecedentes por narcotráfico y la Policía no descarta un ajuste de cuentas

La investigación sobre el violento secuestro de una mujer en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba, ha dado un giro significativo tras revelarse el historial de la víctima. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rolando Vera, informó que la mujer secuestrada cuenta con antecedentes penales vinculados al narcotráfico.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima registra procesos por tráfico de sustancias controladas en los años 2004 y 2013. Además, las autoridades señalaron que su entorno familiar cercano, incluyendo hermanos y hermanas, también posee antecedentes por el mismo delito, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

Falsos uniformados y armamento pesado

Uno de los puntos más críticos de la investigación gira en torno a la identidad de los captores. Aunque en las imágenes del suceso se observa a sujetos con indumentaria similar a la policial, el coronel Vera fue enfático al descartar que se trate de efectivos reales.

El "modus operandi": Los delincuentes actuaron con los rostros cubiertos por pasamontañas y gorras para evitar ser identificados.

Poder de fuego: Los atacantes portaban tanto armas cortas como armas largas , demostrando un alto nivel de preparación y peligrosidad.

Indumentaria: Se investiga minuciosamente si las prendas utilizadas eran uniformes oficiales robados o réplicas diseñadas para confundir a la víctima y a los testigos.



Refuerzos en el Trópico

Ante la gravedad del hecho, el Comando Departamental de la Policía ha instruido el despliegue de personal de refuerzo hacia el sector de Entre Ríos. Equipos especializados de inteligencia y operativos tácticos trabajan bajo presión para dar con el paradero de la mujer y capturar a los responsables.

"Todos los extremos están siendo minuciosamente detallados e investigados por el personal que se encuentra en la zona, junto al equipo que se ha dirigido para colaborar con la investigación", aseguró el jefe policial.

Por ahora, el caso se mantiene bajo reserva mientras los investigadores analizan las grabaciones de seguridad y recogen testimonios en la zona. El objetivo principal de las fuerzas del orden es esclarecer el móvil del crimen y determinar si existe una conexión directa entre los antecedentes de la víctima y este violento rapto.

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