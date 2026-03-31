Justicia dicta 180 días de prisión en Palmasola para la banda que asaltó una avícola en Santa Cruz

Luego de una extensa audiencia de medidas cautelares que superó las siete horas, la justicia determinó la detención preventiva por 180 días para siete sujetos implicados en un millonario atraco. Los imputados, entre los que se encuentran ciudadanos bolivianos y brasileños, deberán cumplir la medida en el centro penitenciario de Palmasola mientras avanzan las investigaciones oficiales.

El proceso penal surge tras el violento asalto perpetrado este mes contra una empresa avícola ubicada en la zona del Parque Industrial. Durante el hecho delictivo, los delincuentes lograron sustraer la suma de 817.000 bolivianos, dinero que estaba siendo movilizado fuera de las instalaciones al momento del ataque.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ejecutó operativos de inteligencia que permitieron la captura de este primer grupo y que hoy comparecieron ante el juez en el piso 10 del Palacio de Justicia. Pese a este avance significativo, las autoridades confirmaron que todavía existen siete personas prófugas que habrían participado directamente en la planificación y ejecución del robo.

En cuanto al patrimonio afectado, los efectivos policiales informaron que se ha logrado recuperar aproximadamente 110.000 bolivianos del monto total denunciado.

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