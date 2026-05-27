Salud pide donar sangre ante reducción crítica de reservas en La Paz

El Ministerio de Salud lanzó un llamado urgente a la población para donar sangre ante la reducción crítica de reservas en el Hemocentro y Banco de Sangre de La Paz, situación que pone en riesgo la atención de pacientes que requieren transfusiones, cirugías y tratamientos médicos.

Desde la institución señalaron que, debido al contexto actual marcado por los bloqueos de carreteras y la falta de combustible, las reservas de sangre y plaquetas continúan disminuyendo, afectando principalmente a hospitales de tercer nivel, áreas de oncología y servicios de emergencia.

La campaña busca reforzar el abastecimiento, especialmente de sangre del grupo O Rh positivo (+), aunque recalcaron que todos los grupos sanguíneos son bienvenidos.

“Tu sangre puede convertirse en esperanza para muchas familias”, señala la convocatoria difundida por el Ministerio, remarcando que muchas personas esperan una transfusión para continuar con su tratamiento, someterse a una cirugía o enfrentar una emergencia médica.

Horarios y lugar

Las donaciones se reciben en el Complejo Hospitalario de Miraflores, frente al Instituto Nacional del Tórax, en horario continuo de 08:00 a 19:00.

Según reportes del Banco de Sangre, un solo hospital puede requerir entre 40 y 50 unidades diarias para cubrir la demanda médica, por lo que las autoridades pidieron a la población que acudiera de manera solidaria y voluntaria para ayudar a salvar vidas en medio de la emergencia sanitaria.



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