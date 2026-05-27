Dos días varado en San Julián: camión frigorífico con carne rumbo a La Paz atrapado por bloqueo

Desde el municipio de San Julián, el tránsito en la ruta que conecta Santa Cruz con el Beni continúa afectado por un bloqueo que ya se extiende por 14 días y que empieza a generar serias consecuencias en el transporte de carga pesada y el abastecimiento de productos.

En medio de este escenario, un camión frigorífico que transporta 17 toneladas de carne permanece detenido desde hace dos días en la zona. Su destino final es la ciudad de La Paz, adonde debía llegar tras tomar la ruta alternativa por el norte, en busca de evitar otros puntos de conflicto. Sin embargo, el bloqueo en San Julián interrumpió su avance y mantiene la carga en riesgo debido al tiempo de conservación del producto.

El conductor, al igual que otros transportistas, optó por la vía que conecta Santa Cruz con el Beni como alternativa para llegar a su destino final, pero terminó enfrentando nuevamente un punto de cierre que ha generado acumulación de vehículos, entre ellos camiones cisternas con combustible y unidades con diferentes tipos de mercadería.

La situación no es aislada. A lo largo del punto de bloqueo se observa una creciente fila de transporte pesado, lo que refleja el impacto directo de la medida de presión en la circulación regional y en el abastecimiento de productos básicos hacia distintos departamentos del país.

Mientras tanto, en paralelo, dirigentes y autoridades mantienen gestiones para instalar un espacio de diálogo que permita encaminar una solución. Según reportes locales, uno de los puntos propuestos para un posible encuentro sería el municipio de Cuatro Cañadas, donde se busca retomar conversaciones tras los acercamientos registrados en días anteriores en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El conflicto, que afecta también la conexión hacia el departamento del Beni, evidencia la vulnerabilidad de las rutas interdepartamentales y el impacto inmediato que los bloqueos generan en sectores clave como el transporte de alimentos y combustibles.

Por ahora, el camión frigorífico permanece detenido a la espera de un cuarto intermedio que permita reanudar su viaje hacia La Paz, mientras la incertidumbre se extiende entre los transportistas varados en la zona.

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