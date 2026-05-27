Panificadores se declaran en emergencia por falta de insumos en La Paz

A 27 días de los bloqueos que afectan al departamento de La Paz, el sector de los panificadores artesanales se declaró en estado de emergencia ante la escasez de insumos y el incremento sostenido de precios que pone en riesgo su producción diaria.

Costos de insumos incrementaron

Los representantes del rubro denunciaron que el costo de la harina importada registró aumentos considerables en los mercados, situación que complica la elaboración del pan y golpea directamente a pequeños productores.

“Estamos sufriendo una osadía en el tema del incremento que nos han hecho los comerciantes. Lo que estaba costando Bs 250 el quintal de harina de importación ahora está entre Bs 340 e incluso Bs 350”, reclamó el dirigente de panaderos artesanales, Dandy Mallea, al advertir que la situación se vuelve insostenible para los panificadores.

Distribución irregular por falta de combustible

A esta problemática se suma la irregularidad en la distribución de productos, atribuida principalmente a la falta de gasolina que afecta el transporte y abastecimiento. Comerciantes señalaron que los distribuidores no están cumpliendo con las entregas habituales.

“No están distribuyendo con normalidad por la falta de gasolina. Apenas llega algo y eso también nos perjudica, porque no es culpa nuestra”, expresó una vendedora afectada por la escasez.

Los panificadores pidieron una solución inmediata al Gobierno para garantizar el suministro de combustible y normalizar la circulación de productos básicos, advirtiendo que la prolongación del conflicto podría derivar en mayores incrementos y una afectación directa al consumidor final.

La crisis de abastecimiento no solo golpea al sector panificador, sino también a otros rubros alimenticios en las ciudades de La Paz y El Alto, donde amas de casa denuncian alzas constantes en productos de primera necesidad y dificultades para acceder a alimentos esenciales.

Mira la programación en Red Uno Play