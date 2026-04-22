Lluvias colapsan alcantarillas y dejan calles inundadas en Cochabamba

Las persistentes lluvias registradas la madrugada de este miércoles ocasionaron la acumulación de agua en varias avenidas y el colapso de alcantarillas en la ciudad de Cochabamba, generando dificultades para peatones y conductores.

Uno de los puntos más críticos fue la intersección de la avenida 6 de Agosto e Independencia, donde el agua anegó completamente la vía. Los vehículos tuvieron que circular con precaución, mientras que las aceras quedaron cubiertas, obligando a los peatones a buscar rutas alternas para cruzar.

En el sector, el nivel del agua alcanzó de lado a lado de la calle, afectando incluso el ingreso a algunas viviendas. Los vecinos colocaron barreras improvisadas para evitar que el agua ingrese a sus domicilios.

Situación similar se reportó en la avenida Panamericana, donde los residentes denunciaron el colapso de alcantarillas. Ante el riesgo de ingreso de aguas residuales, varios salieron de sus casas y negocios para contener la inundación.

“Hasta ahora no vienen a arreglar. ¿Cuándo cambiarán la tubería? Los malos olores nos provocan dolor de cabeza”, reclamó una vecina, quien pidió a las autoridades municipales atender de manera urgente el problema

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