Más de 130 cisternas siguen paralizadas en Senkata por presunta gasolina dañada

Al menos 130 cisternas cargadas con gasolina proveniente de Argentina permanecen paralizadas en la planta de Senkata, en El Alto, sin poder realizar el descargue del carburante debido a observaciones sobre una presunta mala calidad del producto.

La situación fue confirmada por transportistas que se encuentran en vigilia en las afueras de la planta, quienes denunciaron que llevan varios días esperando autorización para descargar.

“El problema es supuestamente que la gasolina está llegando contaminada. Nosotros no tenemos la culpa, solo somos transportistas”, señaló uno de los conductores afectados.

Según el testimonio, algunas cisternas —al menos 29 provenientes exclusivamente de Argentina— llevan hasta 12 días detenidas, a la espera de una solución. Además, denunciaron condiciones precarias durante la espera.

“No tenemos agua, no hay ni para tomar. En otros países siempre tenemos condiciones básicas, pero aquí nada”, reclamó el transportista.

De acuerdo con los reportes, mientras el combustible argentino permanece retenido, las cisternas provenientes de Paraguay sí estarían descargando con normalidad, lo que agrava la incertidumbre sobre los criterios aplicados para el control de calidad.

“Todos los días nos dicen que mañana, que pasado, pero no pasa nada. Ya incluso salió una lista para descargar, pero seguimos esperando”, agregó otro conductor, evidenciando el malestar del sector.

La paralización de estas cisternas se suma a la crisis de abastecimiento que ya afecta a varias regiones del país, con filas en estaciones de servicio y escasez de carburantes, particularmente en La Paz y El Alto.

En este contexto, los transportistas no descartan asumir medidas de presión en los próximos días si no se viabiliza el descargue del combustible y no se brindan soluciones claras sobre la calidad del carburante, un tema que también ha generado cuestionamientos a las autoridades y a YPFB.

La incertidumbre crece en torno al suministro, mientras el país enfrenta una combinación de problemas logísticos, controles de calidad y reclamos del sector transporte que amenazan con agudizar la crisis energética.

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