Alerta en el sector agropecuario: Bloqueos asfixian a Cochabamba y ponen en riesgo la exportación de banano

El sector productivo de Cochabamba se declaró en estado de emergencia debido a los persistentes puntos de bloqueo que cercan al departamento. Desde la Cámara Agropecuaria advirtieron que las medidas de presión están provocando millonarias pérdidas, interrumpiendo el suministro de alimentos clave hacia los mercados de La Paz y el occidente del país, y asfixiando tanto a pequeños productores como a los exportadores.

Rolando Morales, de la Cámara Agropecuaria, manifestó su profunda preocupación por la situación actual del transporte de alimentos: "Tenemos hortalizas, verduras, no está pudiendo llegar fruta porque el Trópico está bloqueado y esperemos que esto no se radicalice". La afectación se extiende también hacia el Cono Sur, donde municipios como Pocona registran bloqueos que impiden a los pequeños y medianos avicultores sacar su producción.

El drama del banano: 22.000 familias en vilo

Uno de los sectores más golpeados es el bananero, el cual se ha visto obligado a frenar en seco toda su cadena logística de exportación, poniendo en serio riesgo los mercados internacionales debido a la naturaleza perecedera de la fruta.

"A partir del día domingo, ya con los anuncios de bloqueo, hemos paralizado todo lo que significa la producción y la exportación. Y ahí están 22 mil familias solamente en banano esperando que se solucione, porque como es un producto altamente perecible, no podríamos ponernos a cargar el producto si no tenemos una vía de acceso para llegar", explicó detalladamente Morales.

El sector pecuario se queda sin insumos

El perjuicio no solo se registra en la salida de productos cochabambinos, sino también en el ingreso de insumos vitales que provienen desde el oriente del país, lo que amenaza con desabastecer de carne de pollo, cerdo y leche a mediano plazo.

Morales lamentó que el 70% de los insumos necesarios para alimentar a los animales de los sectores avicultor, porcinocultor y lechero se encuentra varado en las carreteras desde Santa Cruz. A esto se suma un problema logístico crítico para la cadena avícola: los pollitos BB destinados a recargar las granjas locales no han podido llegar a Cochabamba desde hace tres días, lo que romperá el ciclo de producción de carne de pollo si los bloqueos de carreteras no se levantan de manera inmediata.

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