Agropecuarios y hoteleros de Cochabamba piden puente humanitario ante bloqueos

El cerco caminero que asfixia al país llevó a los sectores productivos de Cochabamba al límite. En las últimas horas, la Cámara Agropecuaria y la Cámara Hotelera realizaron un pedido de auxilio ante la Defensoría del Pueblo para intervenir en un conflicto que ya no solo afecta la economía, sino que pone en riesgo derechos fundamentales como la alimentación y la salud.

El agro, al borde del colapso

Rolando Morales, representante de la Cámara Agropecuaria, calificó la situación como un "clamoroso pedido" hacia el Gobierno Nacional. La preocupación central radica en los camiones parados en carretera cargados con productos perecederos que están comenzando a dañarse.

El perjuicio trasciende las fronteras, afectando directamente a la cadena de exportación del Trópico de Cochabamba, como las bananas con destino a Argentina; también la piña y el palmito enlatado con destino a mercados en Estados Unidos y Europa.

"Necesitamos que nos permitan la libre transitabilidad. No estamos pudiendo sacar nuestros productos de exportación y la cadena productiva se está rompiendo", enfatizó Morales.

La respuesta defensorial: Puente humanitario

Ante este panorama, la delegada defensorial en Cochabamba, Marioly Álvarez, manifestó su profunda preocupación por la crisis y recordó que, aunque la protesta es un derecho, este no puede vulnerar el derecho a la vida y la salud.

Álvarez confirmó que la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente la habilitación de un puente humanitario inmediato. El objetivo es permitir el paso crítico de:

Medicamentos e insumos médicos: Especialmente oxígeno medicinal para la ciudad de La Paz. Combustibles: Cisternas varadas que deben abastecer al país. Alimentos: Tanto para el consumo interno como para los compromisos de exportación agropecuaria.

Turismo y Hotelería: Reservas en "cero"

El sector turístico también reporta un escenario desolador. Tito Navia, presidente de la Cámara Hotelera, informó que la inseguridad en las carreteras ha provocado que el 100% de las reservas internacionales se cancelen en un solo día.

"Hay turistas parados en las carreteras, lo cual es nuestra mayor preocupación. Brindarles seguridad es nuestra responsabilidad, pero estos conflictos ahuyentan al turismo internacional y destruyen el posicionamiento que nos costó tanto lograr", lamentó Navia.

El sector hotelero reporta que la incertidumbre es el peor enemigo, ya que los visitantes optan por cambiar sus destinos hacia otros países, dejando a Bolivia fuera del mapa turístico regional. Ambos sectores coinciden en exigir que el Gobierno tome cartas en el asunto para restablecer el orden y evitar que el daño económico sea irreversible.

Mira la programación en Red Uno Play