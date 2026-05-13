Millonario robo en pleno centro de Cochabamba: Delincuentes se llevan 40 celulares y más de 38 mil dólares de una galería

La inseguridad ciudadana golpea nuevamente al sector comercial de la Llajta. En las últimas horas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reportó un cuantioso robo agravado en una galería de celulares ubicada en la zona central de la ciudad, de donde delincuentes lograron llevarse un botín valuado en miles de dólares.

El "modus operandi"

De acuerdo con los informes preliminares, el atraco se registró durante la madrugada de este martes en la avenida Ayacucho, entre las calles Jordán y Santibáñez. Los delincuentes, aprovechando la escasa vigilancia nocturna, forzaron las cerraduras y violentaron las medidas de seguridad del ingreso principal para acceder al establecimiento.

Una vez dentro, los sujetos se dirigieron directamente a los depósitos y vitrinas, seleccionando mercadería de alto valor y buscando el dinero en efectivo que se encontraba resguardado en el lugar.

Un botín que supera los 100 mil bolivianos

El Director Departamental de la Felcc, Coronel Rolando Vera, confirmó la magnitud de lo robado tras recibir la denuncia oficial y realizar el arqueo correspondiente con las víctimas.

Equipos: Un total de 40 teléfonos celulares de última generación.

Divisas: La suma de 38,000 dólares americanos.

Moneda nacional: Un monto aproximado de 134,000 bolivianos.

"Se ha recibido la denuncia de un hecho de robo agravado. Habría ingresado al menos una persona de sexo masculino violentando las medidas de seguridad de dicho centro comercial", detalló el jefe policial.

La División Propiedades de la Felcc se ha hecho cargo de las investigaciones. Los peritos trabajan actualmente en la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y de la propia galería para identificar a los responsables y determinar si contaban con vehículos de apoyo para el traslado de lo robado.

Por la precisión del golpe, no se descarta que los delincuentes hubieran realizado un seguimiento previo al negocio o que contaran con información privilegiada sobre la ubicación del dinero en efectivo. Hasta el momento, no existen personas aprehendidas por este caso.

Mira la programación en Red Uno Play