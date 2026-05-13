Polémica y gratitud tras el reconocimiento a los policías que frustraron atraco en Cochabamba

La institución "Verde Olivo" reconoció formalmente la valiente labor de tres efectivos policiales que, arriesgando su integridad física, lograron frustrar un atraco a mano armada contra una librecambista en días pasados. El acto, que incluyó gestos de agradecimiento por parte del sector privado, se convirtió en tendencia tras la viralización de los obsequios entregados.

El sargento Ariel Quispe y sus dos camaradas fueron los protagonistas de una acción heroica cuando, a pesar de no portar armas de fuego en ese momento, se interpusieron y persiguieron a dos delincuentes armados, logrando ahuyentarlos y proteger la vida de la víctima. Esta acción motivó una respuesta inmediata de sus superiores y de la sociedad civil.

"Me siento muy agradecido con mi general y por todos los reconocimientos que nos están dando a mis camaradas y a mi persona. Evidentemente, nos están dando nuestros memorándum de felicitación", manifestó el sargento Quispe.

Sin embargo, la controversia surgió a raíz de un video parcial difundido en redes sociales, donde se observa la entrega de tickets para el cine y vales de consumo en "candybar". Ante las críticas y comentarios divididos, el Comando de la Policía aclaró que estos premios no constituyen el reconocimiento oficial de la institución, sino gestos de cortesía de empresas locales.

"La institución del orden reconoció a los efectivos como corresponde, a través de un memorándum de felicitación que se incorpora a su file personal", explicaron fuentes oficiales. Asimismo, se anunció que próximamente se llevará a cabo un acto central en el Comando Nacional donde se les impondrá la medalla al valor respectiva.

Las empresas que decidieron premiar el valor civil de los uniformados incluyeron a un cine, que otorgó entradas VIP, y un hotel, que brindó dos noches de estadía para los policías y sus familias.

A pesar de las interpretaciones en redes, la Policía Boliviana enfatizó que el apoyo del sector privado es una muestra de que la ciudadanía valora el sacrificio de quienes patrullan las calles. Los actos de reconocimiento continuarán conforme al reglamento interno para destacar esta labor ejemplar.

Detalles del reconocimiento:

Oficial: Memorándum de felicitación con valor curricular y futura medalla al valor.

Memorándum de felicitación con valor curricular y futura medalla al valor. Sector Privado: Entradas VIP al cine, combos de candybar y estadía en hotel de lujo.

Entradas VIP al cine, combos de candybar y estadía en hotel de lujo. Contexto: Los efectivos enfrentaron a delincuentes armados sin poseer armamento propio en el momento del incidente.

Mira la programación en Red Uno Play