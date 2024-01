La tarde de este martes, se presentó a declarar la propietaria del vehículo en el cual se encontró el millón de dólares que el pasado 12 de enero fue sustraído por un grupo de efectivos de Tránsito.

La mujer se presentó en el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) en calidad de testigo. Después de ofrecer su testimonio, abandonó el lugar con rumbo a su domicilio sin brindar declaraciones a la prensa.

El abogado de la mujer señaló que la vagoneta Lexus, con placa 4806-KYA, fue vendida en 60 mil dólares al señor Oscar Gutiérrez y que el pago se realizaría en tres cuotas. Sin embargo, Gutiérrez solo logró abonar dos cuotas, lo que impidió la transferencia de la propiedad en el Registro Único de Automotores y Tránsito (RUAT).

"Desde el año pasado, ella no tiene absolutamente nada que ver con el motorizado; no tiene ningún parentesco con los implicados e imputados en el presente proceso. Ella únicamente ha vendido un vehículo a plazo. Dado que es un vehículo caro y no tan comercial, surgió la oportunidad de venderlo en cuotas. Solo faltaba el pago de una cuota y la transferencia iba a finalizar", explicó su abogado.