Un vehículo de alta gama, propiedad del futbolista argentino Marcos Rojo, fue intencionalmente incendiado en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, Argentina. El ataque, captado por cámaras de seguridad, generó una investigación para dar con el responsable y esclarecer el motivo.

Un incendio intencional

En la madrugada del sábado, los servicios de emergencia recibieron una alerta por el incendio de una camioneta Ford F-150 Raptor de color azul. Testigos y grabaciones de cámaras de seguridad confirmaron que el fuego fue provocado por un hombre encapuchado que roció el vehículo con combustible antes de prenderle fuego y huir corriendo.

La camioneta, valuada en más de 100 mil dólares, quedó completamente destruida a pesar del inmediato accionar de los bomberos. La rápida reacción de los vecinos y bomberos fue crucial, aunque el vehículo fue declarado como pérdida total, según informa el portal TN.

La conexión con el futbolista

Las primeras indagaciones de la policía y las pericias del Cuerpo de Bomberos revelaron que el vehículo está legalmente a nombre del reconocido futbolista Marcos Rojo, exjugador de Boca Juniors y actual integrante de Racing Club.

Aunque la camioneta se encontraba en posesión de un vecino de la zona, la transferencia de propiedad nunca se formalizó por completo, lo que dejó el registro a nombre de Rojo. La policía abrió una investigación por "daño por incendio" y trabaja en la identificación del atacante y en el esclarecimiento del motivo del ataque.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para obtener más información que ayude a dar con el responsable de este incidente. El video del ataque, que circuló en las redes sociales, se ha convertido en una pieza clave para la investigación.

Mira el video:

