Nuevo choque de tren en España:  El cuarto accidente ferroviario en menos de una semana deja varios heridos

La seguridad en las vías españolas vuelve a quedar bajo la lupa tras registrarse un aparatoso accidente ferroviario en la región de Murcia.

Un tren de pasajeros colisionó violentamente contra una grúa de grandes dimensiones que se encontraba en el trazado, provocando el descarrilamiento parcial de la locomotora y momentos de pánico entre los usuarios que viajaban a bordo.

El impacto fue de tal magnitud que la grúa llegó a impactar a los vidrios que quedaron destrozados ante el siniestro. Pese a los daños materiales en la infraestructura del convoy, el balance inicial de las autoridades confirma que los heridos son seis y tienen heridas leves, siendo atendidos de inmediato por las unidades médicas desplazadas al lugar.

Una semana negra para el sector

Este suceso no es un hecho aislado. Con el siniestro de Murcia, España suma cuatro accidentes ferroviarios en menos de una semana, una racha inusual que ha encendido las alarmas en el Ministerio de Transportes y entre los sindicatos del sector.

Mira la programación en Red Uno Play