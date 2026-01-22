TEMAS DE HOY:
Mujer desaparecida Río Beni Ernesto Rafael Arce Mosqueira Robo de motocicleta

31ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Nuevo choque de tren en España:  El cuarto accidente ferroviario en menos de una semana deja varios heridos

Las imágenes del siniestro muestran los daños ocasionados en el tren tras colisionar con una grúa, en lo que representa el cuarto incidente de este tipo en apenas siete días.

Red Uno de Bolivia

22/01/2026 10:46

Foto: Captura de video
España

Escuchar esta nota

La seguridad en las vías españolas vuelve a quedar bajo la lupa tras registrarse un aparatoso accidente ferroviario en la región de Murcia.

Un tren de pasajeros colisionó violentamente contra una grúa de grandes dimensiones que se encontraba en el trazado, provocando el descarrilamiento parcial de la locomotora y momentos de pánico entre los usuarios que viajaban a bordo.

El impacto fue de tal magnitud que la grúa llegó a impactar a los vidrios que quedaron destrozados ante el siniestro. Pese a los daños materiales en la infraestructura del convoy, el balance inicial de las autoridades confirma que los heridos son seis y tienen heridas leves, siendo atendidos de inmediato por las unidades médicas desplazadas al lugar.

Una semana negra para el sector

Este suceso no es un hecho aislado. Con el siniestro de Murcia, España suma cuatro accidentes ferroviarios en menos de una semana, una racha inusual que ha encendido las alarmas en el Ministerio de Transportes y entre los sindicatos del sector.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD