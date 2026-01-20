Al menos 15 heridos y un fallecido en un nuevo accidente de tren cerca de Barcelona

Este martes 20 de enero de 2026, un grave accidente ferroviario sacudió a la provincia de Barcelona, España. Un tren de la red de Rodalies de Cataluña descarriló y chocó contra un muro de contención que se había desplomado sobre las vías, dejando un saldo de al menos un muerto y 15 heridos.

De acuerdo con Protección Civil de la Generalitat, el siniestro se produjo en la línea R4, específicamente en el tramo comprendido entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia. El desprendimiento del muro ocurrió en un contexto de intensas lluvias registradas en la región durante las últimas 24 horas, según informa Ciudadano.news.

Fuentes oficiales confirmaron que la persona fallecida es el maquinista del tren. Respecto a los heridos, se reportan 15 pasajeros afectados, de los cuales cuatro se encuentran en estado grave. Para asistir a las víctimas, los servicios de emergencia movilizaron al menos 15 dotaciones en el lugar del impacto.

