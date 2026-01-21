Nueva tragedia en España: Un muerto y 37 heridos tras chocar un tren contra un muro caído

Barcelona (España)

El maquinista de un tren murió y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar este martes contra un muro de contención que cayó a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), a causa de un temporal.

El accidente se produjo hacia las 21:00 hora local (20:00 GMT), posiblemente debido a las lluvias, cuando un muro de gran tamaño se desplomó sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).

El muro cayó sobre el primer vagón del tren de cercanías, que quedó deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, explicó Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos.

En el choque murió el maquinista del tren y 37 pasajeros tuvieron que ser atendidos por los equipos sanitarios. Según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cinco personas han resultado gravemente heridas, seis de menor gravedad y 26 leves.

Hasta la zona se han desplazado también 35 dotaciones con 75 efectivos de los Bomberos, que han evacuado a todos los pasajeros del tren y que durante más de una hora han trabajado en la extracción de una persona que había quedado atrapada en el amasijo de hierros de la estructura del vagón.

Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisarán toda la red para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona por una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, está siguiendo "con atención" el accidente.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue "muy atento" las informaciones y la evolución de los trabajos de emergencia.

"Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida. Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia. Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil oficial de la red social X.

Este accidente se produce tan solo dos días después del trágico choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado, por el momento, con la muerte de 42 personas y 123 heridos, de los que 37 permanecen hospitalizados. EFE

