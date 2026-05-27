Avión de BoA realiza aterrizaje de emergencia en Cochabamba por presunto humo en la cabina

Un avión de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) activó las alarmas la tarde de este miércoles tras realizar un aterrizaje de emergencia de forma preventiva en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann. La aeronave cubría la ruta internacional entre Iquique (Chile) y el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz).

Activación de protocolos y desvío preventivo

El incidente ocurrió aproximadamente a las 17:50 horas, momento en el que la aeronave tocó tierra en la pista cochabambina. De acuerdo con los datos preliminares, el piloto de la nave reportó la presencia de humo en la cabina, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad aérea y a desviar la ruta original hacia el aeropuerto del valle.

A pesar de la tensión generada por la alerta, el descenso y el aterrizaje se desarrollaron de manera controlada y sin mayores complicaciones.

Despliegue de emergencia en pista

Al momento del toque de fondo, equipos de bomberos aeronáuticos y ambulancias ya se encontraban desplegados en el sector de la pista para asistir el desembarque de los ocupantes y prevenir cualquier tipo de daños.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni complicaciones de gravedad. Tras constatar que la situación estaba bajo control y evacuar a los 52 pasajeros de manera segura, el personal médico y las ambulancias se retiraron del lugar.

En espera de un informe oficial

Actualmente, personal técnico y del aeropuerto Jorge Wilstermann realizan las diligencias correspondientes y brindan la asistencia necesaria a la aeronave, la cual permanece bajo inspección.

Hasta el cierre de esta nota, las causas exactas del incidente siguen bajo investigación. Ni la administración del aeropuerto ni los ejecutivos de Boliviana de Aviación han emitido un pronunciamiento oficial, por lo que se espera un comunicado de BoA en las próximas horas que esclarezca qué provocó la alerta en la cabina.

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