Insólito: Delincuentes roban un vehículo a empujones en la zona oeste de Cochabamba

La inseguridad ciudadana vuelve a registrar un hecho alarmante en la Llajta, esta vez con un matiz tan sorprendente como descarado. En horas de la madrugada de este miércoles, un grupo de antisociales logró sustraer un automóvil estacionado en la zona oeste de la ciudad, utilizando únicamente su fuerza física para lograr su cometido.

El hecho delictivo ocurrió en inmediaciones de la avenida D’Orbigny. Según los reportes iniciales, tres delincuentes forzaron el ingreso a un vehículo de la marca Honda que se encontraba parqueado en la vía pública.

Fallas mecánicas no frenaron el delito

Una vez dentro del motorizado, el plan de los delincuentes pareció complicarse. El vehículo sufrió fallas mecánicas o problemas técnicos que les impidieron encender el motor de manera convencional. Sin embargo, lejos de abortar la misión ante el riesgo de ser descubiertos, los antisociales optaron por una táctica inusual:

El conductor: Uno de los implicados se quedó frente al volante para dirigir el automóvil.

Los cómplices: Los otros dos sujetos descendieron del auto y comenzaron a empujarlo activamente por la vía pública.

De esta manera, cuadra tras cuadra y a pura fuerza muscular, los delincuentes lograron alejar el vehículo del lugar y consolidar el robo.

Todo quedó registrado

A pesar de la oscuridad de la madrugada, la audacia de los ladrones no pasó desapercibida. Cámaras de seguridad de la zona captaron en video todo el procedimiento, desde el momento en que abren el coche hasta la insólita fuga empujando el rodado.

Los vecinos de la avenida D’Orbigny exigen mayor patrullaje en la zona ante la osadía de los delincuentes.

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