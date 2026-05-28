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Presentadores de “Dueños de la Tarde” dedican tiernos mensajes por el Día de la Madre

Los conductores de “Dueños de la Tarde” compartieron emotivos mensajes dedicados a sus madres, resaltando el amor, agradecimiento y el importante papel que cumplen en sus vidas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/05/2026 22:38

Agregar Reduno en
José Daniel y Daniel dedicaron emotivos mensajes para sus mamás en su día.
Santa Cruz, Bolivia

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Los presentadores de “Dueños de la Tarde”, José Daniel y Daniel, aprovecharon el Día de la Madre para dedicar emotivos mensajes a sus mamás y expresar públicamente el amor y agradecimiento que sienten por ellas.

José Daniel destacó el papel fundamental de su madre en su vida y aseguró que todo lo que ha logrado es gracias a ella.

“Todo lo que hago y todo lo que soy a la actualidad es por y para ella”, expresó el conductor, quien además aprovechó la fecha para desear un feliz Día de las Madres a todas las mamás bolivianas.

“Te amo mucho mami y veo muchas cosas buenas en un futuro para nuestra familia”, fueron parte de las palabras con las que conmovió a sus seguidores.

Por su parte, Daniel señaló sentirse afortunado de tener a una madre “tan íntegra” y no dudó en dedicarle un mensaje cargado de cariño.

“Soy un afortunado de que sea mi mami. Te amo mucho, mami. Feliz Día de las Madres”, manifestó.

Ambos conductores se sumaron a las celebraciones por esta fecha especial, compartiendo mensajes llenos de amor y gratitud hacia sus madres.

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