Diego Viamont revela la frase que más recuerda de su mamá

En el marco de este 27 de mayo, Día de las Madres en Bolivia, el presentador de Notivisión Cochabamba, Diego Viamont, compartió una emotiva reflexión sobre las frases y enseñanzas que guarda con cariño de su madre.

“Cuídate, abrígate”, es una de las expresiones que más recuerda el comunicador y que, según contó, lo ha acompañado durante toda su vida. Desde su niñez hasta la actualidad, su madre le repite constantemente el mismo consejo.

“Me lo decía de niño, de joven, de adolescente y me lo sigue diciendo de grande. ‘Abrígate, cuida tu garganta, ponte una bufanda’”, relató Viamont con nostalgia.

El presentador contó además que, aunque su madre actualmente vive en el exterior, cada conversación por WhatsApp durante el invierno comienza de la misma manera: con la preocupación de una madre por el bienestar de su hijo.

“Una vez le dije: ‘Ma, toda la vida te la has pasado preocupándote por mí’. Y ella me respondió: ‘¿Qué puedo hacer? Soy tu madre, me preocupo’”, recordó.

Viamont aseguró que ahora entiende aún más esas palabras porque también es padre.

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