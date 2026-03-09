Asesinato en Villa Tunari: hallan droga en víctima y presumen ajuste de cuentas

Tras el asesinato a tiros de un hombre en plena vía pública, frente al mercado 2 de Febrero en el municipio de Villa Tunari, la Policía halló sobres con droga y varias vainas servidas en el lugar del crimen, lo que apunta a un posible ajuste de cuentas.

El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Durante el levantamiento legal del cadáver y la revisión de los indicios, los investigadores hallaron un morral que contenía sobres con marihuana y cocaína, además de al menos diez vainas servidas calibre 9 milímetros.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el perfil preliminar de la víctima señala que se dedicaba a la cosecha de coca. Sin embargo, los elementos encontrados en el lugar forman parte de la investigación para establecer el móvil del crimen.

La víctima fue identificada como Daniel C. C., quien, según las primeras indagaciones, salió de su vivienda tras recibir una llamada que lo citaba en inmediaciones del mercado 2 de Febrero.

Vera indicó que testigos señalaron que en el lugar se produjo una fuerte discusión entre la víctima y al menos dos sujetos que presuntamente pretendían adquirir la sustancia que llevaba.

Tras la discusión se produjo el ataque armado. Los agresores dispararon en varias ocasiones contra el hombre cuando se encontraba en la zona a bordo de su motocicleta.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los autores del crimen y determinar con precisión el móvil del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play