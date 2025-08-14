TEMAS DE HOY:
Policial

Frente al juez: los acusados del triple asesinato en Santa Cruz enfrentan audiencia cautelar

Según información preliminar, las víctimas serían ciudadanos europeos, mientras que los aprehendidos que se acogieron al derecho de guardar silencio durante su declaración ante el Ministerio Público.

Charles Muñoz Flores

14/08/2025 11:21

Este jueves se instaló la audiencia cautelar contra los acusados del triple asesinato ocurrido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según información preliminar, las víctimas serían ciudadanos europeos, mientras que los aprehendidos que se acogieron al derecho de guardar silencio durante su declaración ante el Ministerio Público.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el proceso se inició por el delito de asesinato. “Estamos trabajando junto con la Policía en diferentes actuaciones para esclarecer este hecho y dar con el paradero de toda la organización responsable de este crimen”, indicó Mariaca.

En el marco de la investigación, la Policía incautó dos vehículos vinculados al caso, uno de los cuales contenía municiones calibre 9 mm. Las autoridades buscan reconstruir la “verdad histórica” del hecho y determinar los móviles que llevaron a este triple asesinato.

Por su parte, se espera un informe de Migración e Interpol para confirmar la identidad y el estatus migratorio de las víctimas, lo que permitirá esclarecer si el crimen tiene ramificaciones internacionales.

 

