Gestora Pública suspende atención en agencias del Teleférico por conflictos en La Paz

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó la suspensión temporal de atención en varias de sus agencias ubicadas en estaciones del teleférico de La Paz y El Alto, como medida preventiva ante los conflictos y movilizaciones que atraviesa la ciudad.

Mediante un comunicado oficial, la institución señaló que este martes 19 de mayo de 2026 no brindarán atención las agencias instaladas en el Teleférico Morado, Teleférico Azul, Ciudad Satélite y Achacachi.

Foto: Comunicado oficial. Gestora.

La decisión fue asumida debido a los bloqueos, manifestaciones y disturbios que afectan distintos sectores de la sede de gobierno y que, según la entidad, ponen en riesgo la seguridad de jubilados, derechohabientes, asegurados y del personal de atención.

La Gestora aclaró que las demás sucursales continuarán operando con normalidad, incluyendo las oficinas de Miraflores, Reyes Ortiz y Calacoto, que atenderán en sus horarios habituales.

Asimismo, recordó a la población que los trámites y consultas también pueden realizarse mediante la Oficina Virtual y a través de la línea gratuita 800 10 16 10.

La institución pidió comprensión a los usuarios y remarcó que la medida busca resguardar la seguridad de la población en medio de la conflictividad que vive actualmente la ciudad de La Paz.

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