Estas son todas las novedades que debe conocer del bono PEPE

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) registra un avance del 91,5% en su ejecución financiera al 11 de mayo de 2026. Según los datos oficiales de la Gestora Pública, un total de 2.033.891 ciudadanos ya han hecho efectivo el cobro de este beneficio en todo el territorio nacional.

Esta cifra récord refleja el impacto directo en la economía familiar, alcanzando a una población habilitada total de 2.221.635 personas. Según las autoridades, el despliegue de recursos busca garantizar que el apoyo estatal llegue a los sectores más vulnerables de manera ágil y transparente.

Ampliación del padrón: Padres y tutores habilitados

La Gestora Pública ha oficializado una importante ampliación en el universo de beneficiarios para llegar a más hogares bolivianos. Ahora, el beneficio se extiende al padre, madre o tutor registrado como titular de cobro del Bono Juancito Pinto gestión 2025, siempre que figuren en el RUDE.

Esta medida inclusiva permite que la estructura de protección económica se adapte a la realidad de cada núcleo familiar. Bajo este nuevo lineamiento, se consideran aptos para el cobro los siguientes perfiles:

Padres y Madres: Registrados como titulares en el cobro escolar de la presente gestión.

Registrados como titulares en el cobro escolar de la presente gestión. Familiares Directos: Abuelos, tíos o hermanos mayores que hayan realizado el cobro del Juancito Pinto y estén en el RUDE.

Abuelos, tíos o hermanos mayores que hayan realizado el cobro del Juancito Pinto y estén en el RUDE. Tutores Legales: Otros responsables debidamente acreditados ante el sistema educativo nacional.

Desglose de pagos por sectores beneficiados

El ‘Contador de Pagos’ muestra que el sector vinculado a la Renta Dignidad es el de mayor alcance, con 961.867 adultos mayores. Le sigue el Bono Juancito Pinto, que ha facilitado el desembolso a 954.364 beneficiarios pagados.

Otros sectores estratégicos también presentan cifras significativas de cumplimiento en este periodo extraordinario:

Bono Juana Azurduy: 86.535 madres y niños beneficiados.

86.535 madres y niños beneficiados. Bono Discapacidad: 27.515 personas han accedido al cobro.

27.515 personas han accedido al cobro. Bono Indigencia: 3.610 pagos realizados con éxito.

Nuevos plazos de registro y extensión del cobro

El Ministerio de Educación ha dispuesto una prórroga para el registro de información de beneficiarios del Juancito Pinto entre el 07 y 15 de mayo. Los padres o tutores deben acudir a sus unidades educativas para actualizar sus datos y asegurar su habilitación en el programa PEPE.

Por otro lado, la fecha límite para el cobro de los rezagados se ha extendido formalmente hasta el 19 de junio. Durante este intervalo, los beneficiarios podrán acudir a las entidades financieras sin necesidad de esperar una fecha específica por su nacimiento o número de cédula.

Recomendaciones para un proceso de cobro efectivo

La Gestora Pública enfatiza que la habilitación es un proceso dinámico de cruce de datos para proteger la seguridad del pago. Se recomienda a la población evitar traslados innecesarios y verificar previamente su estado en la línea gratuita 800101070.

Para concluir el trámite en ventanilla de forma exitosa, los beneficiarios deben considerar lo siguiente:

Documentación: Es obligatorio presentar el Carnet de Identidad original y vigente además del certificado de sufragio.

Es obligatorio presentar el Carnet de Identidad original y vigente además del certificado de sufragio. Monto Acumulado: Los rezagados pueden recibir hasta Bs. 450 en una sola transacción si tienen pagos pendientes.

Los rezagados pueden recibir hasta Bs. 450 en una sola transacción si tienen pagos pendientes. Atención Nacional: El cobro está disponible en todas las entidades financieras autorizadas del país.

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