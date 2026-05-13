Diputado Ricardo Rada pide "mano dura" si continúan los bloqueos en La Paz

El diputado Ricardo Rada sostuvo que el Gobierno estaría realizando esfuerzos para atender las demandas sociales mediante el diálogo, aunque reconoció errores en la gestión de los conflictos registrados en diferentes regiones del país.

Sin embargo, advirtió que algunos sectores habrían pasado de reclamos sociales a acciones que, según su criterio, buscan “deponer a un gobierno legítimamente electo”.

“Se están atendiendo demandas, pero la respuesta de sectores radicalizados no es positiva y eso debe ser observado por todo el país porque no podemos permitir un golpe a la democracia”, afirmó.

Rada atribuyó el agravamiento del conflicto a la falta de presencia oportuna de ministros en las zonas afectadas, señalando que muchas veces el Ejecutivo reacciona tarde y con limitada capacidad operativa.

Respecto a los bloqueos y la posibilidad de una intervención policial, el legislador sostuvo que, si no se desactivan las principales demandas, el Gobierno podría verse obligado a aplicar medidas más drásticas.

“Si continúan buscando el sufrimiento del ciudadano paceño, lo que se tiene que hacer como gobierno es aplicar mano dura”, declaró.

Asimismo, aseguró que detrás de las movilizaciones existirían intereses políticos y económicos, mencionando incluso supuestos vínculos con el narcotráfico y actores relacionados con el Chapare.

El diputado también afirmó que parte de las protestas responderían a sectores que habrían perdido privilegios o influencia en anteriores gestiones.

Llamó a la población a “defender la democracia” frente a lo que considera intentos de desestabilización, advirtiendo que el conflicto podría escalar si no se alcanzan acuerdos en el corto plazo.

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