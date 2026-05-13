Policía habilita la ruta La Paz – Coroico tras operativo en los Yungas

El Comando Departamental de Policía de La Paz informó que durante la madrugada de este 13 de mayo se ejecutó un operativo de restablecimiento y mantenimiento del orden público en el sector de los Yungas, logrando habilitar el tránsito vehicular en la ruta La Paz – Coroico.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que las personas que mantenían los puntos de bloqueo se retiraron de manera paulatina ante la presencia policial y que no fue necesario el uso de la fuerza.

“Ante la presencia policial, las personas que mantenían los puntos de bloqueo se retiraron de manera paulatina, sin que se registraran enfrentamientos ni fuera necesario el empleo de la fuerza”, señala el comunicado.

Posteriormente, efectivos policiales realizaron trabajos de limpieza y despeje de la carretera, retirando piedras, árboles y promontorios de tierra que obstruían la vía.

Foto: Comunicado de la libre circulación en la carretera La Paz-Coroico. Comando Departamental de Policía.

“Posteriormente, el personal policial procedió al retiro de piedras, árboles y promontorios de tierra que obstruían la carretera, dejando la vía completamente expedita para la circulación vehicular y peatonal”, informó la Policía.

Asimismo, se indicó que contingentes policiales permanecen desplazados en el sector de Yolosa y otros puntos estratégicos de la ruta para resguardar la seguridad y garantizar el libre tránsito de los vehículos.

La Policía Boliviana reafirmó además su compromiso de continuar trabajando por la seguridad, el orden público y la libre transitabilidad en beneficio de la población.

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