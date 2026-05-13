"Se acabó la agencia de empleos”: Nayar anuncia recorte del 25 al 30% en el Concejo

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, informó de que presentó una solicitud de reestructuración de este órgano deliberante, lo que significaría un recorte entre el 25% y 30% del personal.

“Se acaba la agencia de empleos en este Concejo Municipal, ayer presentamos una solicitud de reestructuración y achicamiento del legislativo, hoy corresponde hacer un recorte del 25 y 30%”, adelantó Nayar.

Sobre la reestructuración en el órgano legislativo, la edil afirmó que aguarda que el alcalde brinde un informe oficial con mayor claridad en el transcurso de estos días.

Por otra parte, acusó al exalcalde Jhonny Fernández de dejar una crisis financiera en la administración edil.

Asimismo, Nayar informó que junto a los concejales realizará una inspección en el Distrito Municipal 12, como parte de las actividades de fiscalización y verificación de necesidades en esa zona de la ciudad.

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