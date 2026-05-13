Velasco y Saavedra sellan alianza estratégica para impulsar la Santa Cruz Metropolitana

En un encuentro que marca un nuevo rumbo para la gestión pública en el departamento, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, recibió formalmente al alcalde de la capital cruceña, Manuel 'Mamen' Saavedra. La reunión, cargada de simbolismo político y técnico, sentó las bases para una agenda de trabajo conjunta enfocada en la modernización urbana.

A través de sus redes sociales, el gobernador Velasco expresó su entusiasmo por el encuentro, destacando la sintonía de visiones entre la Gobernación y la Municipalidad.

"Un placer recibir al alcalde de Santa Cruz de la Sierra. Admiro profundamente su amor por Santa Cruz y su visión de una alcaldía transparente, eficiente y al servicio de la gente", manifestó la máxima autoridad departamental.

Hacia una metrópolis de alcance continental

El eje central de la reunión fue la consolidación de la Santa Cruz metropolitana. Velasco subrayó que el objetivo es trascender los límites municipales para proyectar a la región como un referente de desarrollo no solo para Bolivia, sino para todo el continente sudamericano.

Visión compartida: Ambos líderes coincidieron en la necesidad de una gestión eficiente y transparente.

Proyecto metropolitano: Se busca integrar servicios, transporte y planificación urbana entre la capital y los municipios aledaños.

Compromiso: Velasco cerró su mensaje con un contundente "Esto sigue...", sugiriendo que en los próximos días se anunciarán proyectos específicos de infraestructura y desarrollo social.

Este acercamiento es visto con optimismo por diversos sectores sociales y empresariales, quienes esperan que la coordinación entre la Gobernación y la Alcaldía agilice la resolución de problemas históricos como el ordenamiento territorial y el crecimiento demográfico acelerado de la región.

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