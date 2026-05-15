¡Sorpresa total! Keanu Reeves apareció en un centro comercial y enloqueció a sus fans

Keanu Reeves sorprendió a decenas de fanáticos luego de aparecer caminando por un centro comercial de Santo Domingo mientras filmaba su nueva película de ciencia ficción titulada Shiver.

El inesperado encuentro quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al actor sonriendo, saludando a las personas y haciendo el símbolo de paz mientras avanzaba junto al equipo de producción.

Quienes estuvieron presentes destacaron la humildad y buena predisposición de Reeves durante el rodaje, algo que volvió a generar elogios hacia el actor, conocido mundialmente por su sencillez y cercanía con los admiradores.

La presencia del protagonista de John Wick causó furor entre los visitantes del centro comercial, muchos de los cuales aprovecharon para grabar el momento y compartirlo en TikTok, Instagram y otras plataformas.

Aunque la filmación se desarrollaba con normalidad, la aparición de Keanu Reeves convirtió el lugar en una verdadera locura para los fanáticos que no esperaban encontrarse cara a cara con una de las estrellas más queridas de Hollywood.

Mira la programación en Red Uno Play