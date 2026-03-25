La Paz: Motociclistas cobran hasta Bs 40 para transportar gente durante bloqueos

Los bloqueos establecidos en más de 60 puntos estratégicos de la ciudad de La Paz provocan desesperación en los ciudadanos al intentar trasladarse de un lugar a otro.
25/03/2026 10:11
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Ante el bloqueo de choferes y la falta de transporte público en la urbe paceña, algunos motociclistas en la zona Sur prestan sus servicios para trasladar a personas que necesiten aproximarse a su fuente laboral.
Sin embargo, los conductores están cobrando hasta Bs 40 de pasaje para movilizar a las personas que viven esta situación.
Por otra parte, quienes no pueden pagar esta tarifa se ven obligados a llegar de un punto a otro a pie.
Durante las últimas horas, miembros del transporte federado afirmaron que, si no existe ninguna solución o avance acerca del pago de resarcimiento por la mala calidad del combustible, los bloqueos podrían ser indefinidos.
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