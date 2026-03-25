La Paz: Motociclistas cobran hasta Bs 40 para transportar gente durante bloqueos

Ante el bloqueo de choferes y la falta de transporte público en la urbe paceña, algunos motociclistas en la zona Sur prestan sus servicios para trasladar a personas que necesiten aproximarse a su fuente laboral.

Sin embargo, los conductores están cobrando hasta Bs 40 de pasaje para movilizar a las personas que viven esta situación.

Por otra parte, quienes no pueden pagar esta tarifa se ven obligados a llegar de un punto a otro a pie.

Durante las últimas horas, miembros del transporte federado afirmaron que, si no existe ninguna solución o avance acerca del pago de resarcimiento por la mala calidad del combustible, los bloqueos podrían ser indefinidos.

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