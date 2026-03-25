“Ni un peso”: Choferes de El Alto denuncian que no recibieron pagos de YPFB por combustible

La dirigencia del transporte en la ciudad de El Alto ratificó medidas de presión y cuestionó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la falta de resarcimiento económico tras los daños ocasionados a sus motorizados por la presunta mala calidad del combustible.

Los choferes denunciaron que, pese a los anuncios oficiales, en el departamento de La Paz no se habría beneficiado ningún afiliado con los pagos comprometidos.

“Nosotros no hemos recibido ni un peso”, afirmó un dirigente, en respuesta a la versión de la estatal petrolera.

El malestar en el sector también se centra en la persistencia de fallas mecánicas que, según los transportistas, continúan afectando su trabajo diario. “Ya estamos casi dos meses con este tema de la gasolina. No cambian, todo el tiempo estamos en lo mismo. El carro sigue fallando”, manifestó un conductor afectado.

Los perjuicios económicos se han acumulado, ya que muchos vehículos permanecen fuera de servicio por días mientras son reparados. “Trabajamos tres o cuatro días, después se arruina y estamos parados dos días más. Esos días que no trabajamos se nos suma la deuda”, relató otro chofer, quien además evidenció la presión de entidades financieras.

“Todo el tiempo nos llaman del banco para decir que tenemos deuda”, agregó.

Asimismo, denunciaron una reducción significativa en la cantidad de vehículos operativos. “De 55 hemos bajado a 30 y solo trabajan entre 10 y 15, porque los demás están en los mecánicos o parados en las calles”, explicaron.

En contraste, desde YPFB se informó que ya se concretó el pago de más de 1,5 millones de bolivianos a aproximadamente 1.000 afectados en el país. “Son más de 1 millón y medio de bolivianos que ya se han concretado a la fecha y estamos avanzando favorablemente para atender a la población”, indicaron desde la estatal.

El presidente de la empresa, Yussef Aklyn Flores, expresó su sorpresa ante el anuncio del paro y pidió a los transportistas reconsiderar la medida. “Nos hemos encontrado sorprendidos con el paro, ojalá que tanto la dirigencia como las bases puedan reflexionar”, sostuvo.

La autoridad aseguró que el sistema de compensación está en funcionamiento y que el registro para casos continúa abierto hasta abril.

“Hemos explicado toda la metodología y muchos sectores han entendido el proceso”, afirmó.

Sin embargo, los transportistas de La Paz y El Alto insisten en que no han sido tomados en cuenta en el proceso de resarcimiento, por lo que mantienen su postura de presión, mientras crece la tensión entre el sector y la estatal petrolera.

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