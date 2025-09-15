Personal de salud del Hospital del Tórax protagonizó este lunes una movilización en rechazo a despidos que consideran injustificados, declarando estado de emergencia en defensa de la estabilidad laboral.

“El Tórax está en estado de emergencia porque se están vulnerando los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral. Se inició con un despido, pero sabemos que va a haber más, no justifican, es un despido injustificado”, denunciaron representantes de los trabajadores a la Red Uno.

Los movilizados exigen la restitución inmediata de una licenciada recientemente desvinculada, advirtiendo que, de no obtener una respuesta favorable, asumirán medidas de presión más drásticas, como la huelga de hambre.

A pesar de la protesta, la atención a los pacientes en el hospital continúa de manera regular, con el compromiso de no afectar los servicios de salud.

Mire el video:

