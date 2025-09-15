TEMAS DE HOY:
Medidas cautelares Droga camuflada Muertos y herido tras accidentes

34ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Trabajadores del Hospital del Tórax se movilizaron en rechazo a despidos

Los movilizados exigen la restitución inmediata de una licenciada recientemente desvinculada, advirtiendo que, de no obtener una respuesta favorable, asumirán medidas de presión más drásticas. 

Hans Franco

15/09/2025 11:59

Foto: Trabajadores del Hospital del Tórax se movilizan en rechazo a despidos (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

Personal de salud del Hospital del Tórax protagonizó este lunes una movilización en rechazo a despidos que consideran injustificados, declarando estado de emergencia en defensa de la estabilidad laboral.

“El Tórax está en estado de emergencia porque se están vulnerando los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral. Se inició con un despido, pero sabemos que va a haber más, no justifican, es un despido injustificado”, denunciaron representantes de los trabajadores a la Red Uno.

Los movilizados exigen la restitución inmediata de una licenciada recientemente desvinculada, advirtiendo que, de no obtener una respuesta favorable, asumirán medidas de presión más drásticas, como la huelga de hambre.

A pesar de la protesta, la atención a los pacientes en el hospital continúa de manera regular, con el compromiso de no afectar los servicios de salud.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD