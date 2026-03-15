Sergio Choque: “Nunca he loteado ni he amenazado a vecinos”

Durante el debate entre candidatos a la Alcaldía de El Alto, organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, el postulante Sergio Choque respondió a una ronda de preguntas formuladas por sus contrincantes, haciendo uso de los 45 segundos establecidos en la dinámica del evento.

Óscar Chirinos, candidato del MPS, le recordó que fue funcionario en la gestión del exalcalde Edgar Patana y le consultó “¿Por qué permitió tanta corrupción?”

Choque le respondió que en su gestión no ha permitido ningún acto de corrupción, y al contrario que ha denunciado en sus momentos los han denunciado.

El candidato de Frente de Unidad Nacional, Yoacir Calamani, le consultó si en algún momento habría loteado terrenos en la zona ‘Mercedarios’ y si habría amenazado a vecinos del sector.

Choque rechazó estas acusaciones y aseguró que es vecino de Villa Mercedes, negando haber loteado terrenos o intimidado a los habitantes del lugar. Por el contrario, afirmó que ha colaborado con varias familias del sector para regularizar su documentación y así obtener su certificado de derecho propietario.

Oscar Choque, candidato del FRI, le hizo la consulta sobre el sector informal que en su consideración este sector levanta al municipio de El Alto.

El candidato de A-UPP le respondió que el 70% de la población alteña es informal, aseguró que proviene y tiene negocios en ese contexto y confía en que puede levantar al sector informal a través del Banco Municipal que pretende crear.

Rury Balladares le pregunto por que no aumentó las líneas del teleférico cuando Choque fue director de Mi Teleférico.

Choque le explicó que el teleférico demanda $us 60 millones por kilómetro y el Gobierno no contaba con esos recursos por ello se implementó la línea café y lila.

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